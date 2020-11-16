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Супруги-пенсионеры погибли при пожаре в Шкловском районе

16.11.2020 12:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Фащевка Шкловского района при пожаре погибли двое пенсионеров. Их тела нашли спасатели. Почему дом загорелся, пока неизвестно, сообщает МЧС.


Пожар произошел вечером 14 ноября — спасателей вызвали в 17.10. К их приезду дом был в огне. Соседи рассказали, что в доме живут муж с женой. Оба пенсионеры, 79-летний муж — инвалид-колясочник, 78-летняя жена также имеет инвалидность. Спасатели обнаружили в горящем доме их тела.

Дом сгорел практически полностью — остались только стены. Причину пожара устанавливают.

 
 
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Почему начался пожар, пока не известно.
 
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