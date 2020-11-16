Супруги-пенсионеры погибли при пожаре в Шкловском районе

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Фащевка Шкловского района при пожаре погибли двое пенсионеров. Их тела нашли спасатели. Почему дом загорелся, пока неизвестно, сообщает МЧС.





Пожар произошел вечером 14 ноября — спасателей вызвали в 17.10. К их приезду дом был в огне. Соседи рассказали, что в доме живут муж с женой. Оба пенсионеры, 79-летний муж — инвалид-колясочник, 78-летняя жена также имеет инвалидность. Спасатели обнаружили в горящем доме их тела.

Дом сгорел практически полностью — остались только стены. Причину пожара устанавливают.