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Женщина сбила трех детей на пешеходном переходе
16.11.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. В Минской области водитель сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе, сообщила официальной представитель МВД Ольга Чемоданова.
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Инцидент произошел 15 ноября на автодороге "Ждановичи-Семково". По информации МВД, женщина отвлеклась от управления и совершила наезд на девочку и двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Все дети получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Сообщается, что авария произошла возле санатория "Ракета", маленькие пешеходы переходили дорогу в сопровождении тренера. По факту ДТП проводится проверка.
Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Мозыре, где на пешеходном переходе была сбита 13-летняя девочка. Она также доставлена в больницу с травмами.
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В ГАИ сообщают, что водитель отвлеклась от управления и не заметила маленьких пешеходов, которые сейчас находятся в больнице.
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