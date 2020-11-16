Женщина сбила трех детей на пешеходном переходе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. В Минской области водитель сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе, сообщила официальной представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 15 ноября на автодороге "Ждановичи-Семково". По информации МВД, женщина отвлеклась от управления и совершила наезд на девочку и двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Все дети получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сообщается, что авария произошла возле санатория "Ракета", маленькие пешеходы переходили дорогу в сопровождении тренера. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Мозыре, где на пешеходном переходе была сбита 13-летняя девочка. Она также доставлена в больницу с травмами.

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