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Двое погибших и один пострадавший - итоги происшествий на белорусской железной дороге за выходные
Источник материала: Tut.by
В минувшие выходные в Витебской, Минской и Брестской областях в инцидентах на железной дороге погибли двое и серьезно пострадал один человек. Об этом
Вечером в воскресенье в Дубровенском районе Витебской области примерно в шести километрах севернее райцентра на станции Осиновка грузовой поезд насмерть сбил 49-летнего местного жителя, который пересекал пути по пешеходному переходу, но по какой-то причине не смог разминуться с составом. Случившаяся трагедия привела к задержке в движении поезда на два часа.
В Смолевичах при похожих обстоятельствах вечером того же дня 61-летний мужчина погиб под колесами электрички Орша - Минск на остановочном пункте Заречное.
Ночью в субботу, 14 ноября, в Брестской области также случился инцидент на железной дороге. В Лунинце 49-летний местный житель попал под колеса комплектовавшегося грузового вагона. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы обеих ног: он лишился правой голени и левой стопы.
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Инциденты, повлекшие гибель и ранения людей, произошли в Витебской, Минской и Брестской областях 14 и 15 ноября.
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