Двое погибших и один пострадавший - итоги происшествий на белорусской железной дороге за выходные

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные в Витебской, Минской и Брестской областях в инцидентах на железной дороге погибли двое и серьезно пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: pixabay.com

Вечером в воскресенье в Дубровенском районе Витебской области примерно в шести километрах севернее райцентра на станции Осиновка грузовой поезд насмерть сбил 49-летнего местного жителя, который пересекал пути по пешеходному переходу, но по какой-то причине не смог разминуться с составом. Случившаяся трагедия привела к задержке в движении поезда на два часа.

В Смолевичах при похожих обстоятельствах вечером того же дня 61-летний мужчина погиб под колесами электрички Орша - Минск на остановочном пункте Заречное.

Ночью в субботу, 14 ноября, в Брестской области также случился инцидент на железной дороге. В Лунинце 49-летний местный житель попал под колеса комплектовавшегося грузового вагона. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы обеих ног: он лишился правой голени и левой стопы.