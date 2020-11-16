Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Житель Дубровенского района попал под поезд, подробности происшествия рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Вечером в воскресенье, 15 ноября, 49-летний сельчанин, ведя в руках велосипед, переходил железнодорожные пути на станции Осиновка. Мужчина шел по пешеходному переходу, при этом он несколько раз упал.

Машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Следственный комитет напоминает о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути:

не используйте наушники и мобильные телефоны,

убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта,

не перебегайте пути перед движущимся поездом.