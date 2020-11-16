ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Дубровенского района попал под поезд

16.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Житель Дубровенского района попал под поезд, подробности происшествия  рассказали в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Александр Кондратюк
Подросток забрался на поезд в Барановичах и едва не погиб от удара током

Вечером в воскресенье, 15 ноября, 49-летний сельчанин, ведя в руках велосипед, переходил железнодорожные пути на станции Осиновка. Мужчина шел по пешеходному переходу, при этом он несколько раз упал. 

Машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Следственный комитет напоминает о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути:

  • не используйте наушники и мобильные телефоны,
  • убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта,
  • не перебегайте пути перед движущимся поездом.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое погибших и один пострадавший - итоги происшествий на белорусской железной дороге за выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика