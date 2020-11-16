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Житель Дубровенского района попал под поезд
16.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Житель Дубровенского района попал под поезд, подробности происшествия рассказали в Следственном комитете Беларуси.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Вечером в воскресенье, 15 ноября, 49-летний сельчанин, ведя в руках велосипед, переходил железнодорожные пути на станции Осиновка. Мужчина шел по пешеходному переходу, при этом он несколько раз упал.
Машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
Следственный комитет напоминает о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути:
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Машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось.
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