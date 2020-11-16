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МВД рассказало о числе задержанных на акциях в воскресенье
16.11.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Более 700 человек водворены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям за воскресенье, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне, 15 ноября, в различных населенных пунктах Беларуси прошло 35 протестных акций.
В столице
"В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны", - рассказали в МВД.
Значительный приток людей отмечался и "Площади перемен" возле стихийного мемориала памяти Романа Бондаренко - там правоохранители
"После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в Бресте и Гродно также прошли несанкционированные массовые мероприятия, максимальное количество участников их не превысило 250 и 200 человек соответственно.
© Sputnik / Юрий Лашов
"В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции", - уточнили в МВД.
По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Кроме того, за последние сутки было зарегистрировано два факта ложной занятости железнодорожных путей на перегоне Уша - Олехновичи в Минской области, однако на графике движения поездов это не отразилось. Следственными органами возбуждено два уголовных дела.
Также одно уголовное дело возбуждено в связи с повреждением служебного автотранспорта возле деревень Острошицкий Городок и Белые Лужи из-за размещения на дороге металлических шипов.
Кроме того, неустановленные лица подожгли две автомобильные шины на обочине автодороги при въезде в г.п. Руденск Пуховичского района.
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Акции протеста прошли накануне как в белорусской столице, так и в регионах - всего, под подсчетам ведомства, их было 35.
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