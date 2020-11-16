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МВД рассказало о числе задержанных на акциях в воскресенье

16.11.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Более 700 человек водворены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям за воскресенье, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне, 15 ноября, в различных населенных пунктах Беларуси прошло 35 протестных акций.

В столице люди собрались в районе станции метро "Пушкинская", а также во дворах близлежащих домов, расположенных по улице Притыцкого и проспекту Пушкина. Некоторые выходили на проезжую часть, что мешало проезду транспорта. 

"В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны", - рассказали в МВД.

Значительный приток людей отмечался и "Площади перемен" возле стихийного мемориала памяти Романа Бондаренко - там правоохранители применили спецсредства.

"После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Бресте и Гродно также прошли несанкционированные массовые мероприятия, максимальное количество участников их не превысило 250 и 200 человек соответственно.

© Sputnik / Юрий Лашов
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"В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции", - уточнили в МВД.

По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, за последние сутки было зарегистрировано два факта ложной занятости железнодорожных путей на перегоне Уша - Олехновичи в Минской области, однако на графике движения поездов это не отразилось. Следственными органами возбуждено два уголовных дела.

Также одно уголовное дело возбуждено в связи с повреждением служебного автотранспорта возле деревень Острошицкий Городок и Белые Лужи из-за размещения на дороге металлических шипов.

Кроме того, неустановленные лица подожгли две автомобильные шины на обочине автодороги при въезде в г.п. Руденск Пуховичского района.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Акции протеста прошли накануне как в белорусской столице, так и в регионах - всего, под подсчетам ведомства, их было 35.
 
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