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Защита Колесниковой пыталась обжаловать решение о продлении ей срока в СИЗО
16.11.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Защита Марии Колесниковой пыталась обжаловать решение о продлении ей срока содержания под стражей, сообщает Telegram-канал штаба Виктора Бабарико.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Обращение рассматривал суд Партизанского района Минска – и принял решение отказать.
Ранее Генеральная прокуратура
Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ, срок содержания под стражей
Она является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак (ему также
Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Обращение защиты об обжаловании решения на продление срока содержания под стражей рассматривал суд Партизанского района Минска.
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