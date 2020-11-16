Защита Колесниковой пыталась обжаловать решение о продлении ей срока в СИЗО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Защита Марии Колесниковой пыталась обжаловать решение о продлении ей срока содержания под стражей, сообщает Telegram-канал штаба Виктора Бабарико.

Обращение рассматривал суд Партизанского района Минска – и принял решение отказать.

Ранее Генеральная прокуратура дала санкцию оставить Колесникову в СИЗО на два месяца. Таким образом, оппозиционный политик останется под стражей до 8 января.

Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ, срок содержания под стражей продлен до 18 декабря ) и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской , была задержана в сентябре. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино .

Она является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак (ему также продлили срок задержания – до 9 января) и Илья Салей ( вышел на свободу в октябре).

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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