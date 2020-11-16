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СК возбудил уголовные дела после протестов в Минске 15 ноября

16.11.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовные дела после протестных акций в Минске 15 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба СК.

В минувшее воскресенье в городе прошли несанкционированные массовые мероприятия, во время которых были задержаны их участники. По данным следствия, часть из них подозревается в нарушении работы транспорта и организаций, повреждении объектов городской инфраструктуры и служебного транспорта милиции, а также в неповиновении требованиям представителей власти. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

© Photo : Минский метрополитен
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Также возбуждено уголовное дело по 1 ст. 342 Уголовного кодекса "Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным МВД, 15 ноября в стране прошло 35 протестных акций. Более 700 протестующих водворены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

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Теги: Минск
 
 
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По официальной информации, во время несанкционированных акций были задержаны граждане, которые подозреваются в порче городского имущества и служебного...
 
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