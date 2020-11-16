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СК возбудил уголовные дела после протестов в Минске 15 ноября
16.11.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовные дела после протестных акций в Минске 15 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба СК.
В минувшее воскресенье
© Photo : Минский метрополитен
Также возбуждено уголовное дело по 1 ст. 342 Уголовного кодекса "Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным МВД, 15 ноября в стране прошло 35 протестных акций.
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