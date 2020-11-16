«Разбросал саморезы, чтобы повредить транспорт силовиков». В Могилеве задержали мужчину

Источник материала: Tut.by

В Могилеве возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении 49-летнего мужчины, сообщает МВД. Его подозревают в том, что разбросал саморезы возле зданий силовых ведомств в Могилеве, чтобы повредить шины транспорта силовиков.



Скриншот видео МВД

По данным милиции, саморезы нашли в конце октября и в ноябре возле въездных ворот административных зданий УВД, СК, ГУБОПиК и КГК. Предполагалось, что их разбросали для того, чтобы пробить колеса в транспорте силовиков.

По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали в пятницу, 13 ноября. 49-летний мужчина на видео говорит, что к таким действиям его подтолкнуло «несогласие с бездействием в сфере последних событий в республике».

Подозреваемый под стражей.