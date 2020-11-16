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«Разбросал саморезы, чтобы повредить транспорт силовиков». В Могилеве задержали мужчину
Источник материала: Tut.by
В Могилеве возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении 49-летнего мужчины,
По данным милиции, саморезы нашли в конце октября и в ноябре возле въездных ворот административных зданий УВД, СК, ГУБОПиК и КГК. Предполагалось, что их разбросали для того, чтобы пробить колеса в транспорте силовиков.
По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело.
Подозреваемого задержали в пятницу, 13 ноября. 49-летний мужчина на видео говорит, что к таким действиям его подтолкнуло «несогласие с бездействием в сфере последних событий в республике».
Подозреваемый под стражей.
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По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело.
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