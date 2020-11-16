ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Разбросал саморезы, чтобы повредить транспорт силовиков». В Могилеве задержали мужчину

16.11.2020 16:57 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении 49-летнего мужчины, сообщает МВД. Его подозревают в том, что разбросал саморезы возле зданий силовых ведомств в Могилеве, чтобы повредить шины транспорта силовиков.


Скриншот видео МВД

По данным милиции, саморезы нашли в конце октября и в ноябре возле въездных ворот административных зданий УВД, СК, ГУБОПиК и КГК. Предполагалось, что их разбросали для того, чтобы пробить колеса в транспорте силовиков.

По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали в пятницу, 13 ноября. 49-летний мужчина на видео говорит, что к таким действиям его подтолкнуло «несогласие с бездействием в сфере последних событий в республике».

Подозреваемый под стражей.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК возбудил уголовные дела после протестов в Минске 15 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика