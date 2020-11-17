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Могилевчанин ехал в Россию - и пропал на границе в Витебской области
Источник материала: Tut.by
В Витебской области на границе с Россией пропал могилевчанин Юрий Таборко,
Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые.
Был одет: плащевая зеленая куртка, синие джинсы, черная кофта на замке, черные кроссовки со светлой подошвой.
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Юрий Таборко пропал 9 ноября - и с тех пор о нем ничего не известно.
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