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Могилевчанин ехал в Россию - и пропал на границе в Витебской области

17.11.2020 09:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области на границе с Россией пропал могилевчанин Юрий Таборко, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Мужчина ехал в сторону РФ на маршрутке, вышел возле деревни Ляды 9 ноября — и с тех пор о нем ничего не известно.


Фото: ПСО «Феникс»

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые.

Был одет: плащевая зеленая куртка, синие джинсы, черная кофта на замке, черные кроссовки со светлой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по номеру (+375 29) 246−00−04 или в милицию — 102.

 
 
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Юрий Таборко пропал 9 ноября - и с тех пор о нем ничего не известно.
 
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