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Генпрокуратура по дипканалам направила запрос о выдаче Путило и Протасевича
17.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Главное белорусское надзорное ведомство направило польским коллегам документы о выдаче администраторов Telegram-каналов Степана Путило и Романа Протасевича, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
© Photo : МИД Беларуси
Соответствующая нота в понедельник 16 ноября была передана временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому.
"Генеральная прокурата Беларуси подготовила пакет документов на выдачу граждан Степана Путило и Романа Протасевича и передала его в Варшаву по дипломатическим каналам ", – сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.
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Запрос в Польшу белорусской стороной направлен в соответствии с двусторонним соглашением о выдаче.
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