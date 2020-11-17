Генпрокуратура по дипканалам направила запрос о выдаче Путило и Протасевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Главное белорусское надзорное ведомство направило польским коллегам документы о выдаче администраторов Telegram-каналов Степана Путило и Романа Протасевича, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Соответствующая нота в понедельник 16 ноября была передана временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому.

"Генеральная прокурата Беларуси подготовила пакет документов на выдачу граждан Степана Путило и Романа Протасевича и передала его в Варшаву по дипломатическим каналам ", – сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

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