Минчанин оскорбил командира могилевского ОМОНа и получил штраф

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Служба собственной безопасности УВД Могилевской области установила личность мужчины, который оскорблял по телефону командира Могилевского ОМОНа, сообщили в областном УВД.

Это не первый случай, когда руководители милицейского спецназа становятся объектом оскорблений или противоправных действий: командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе недавно неизвестные сожгли дом в Молодечненском районе Минской области, возбуждено уголовное дело.

"11 октября командиру ОМОНа УВД Могилевской области поступил телефонный звонок. Незнакомый мужской голос, не скупясь на нецензурную лексику, обрушил на офицера оскорбления", – рассказали Sputnik во вторник в УВД Могилевской области.

По данному факту проверку поводили сотрудники областного управления собственной безопасности двух областей – Могилевской и Брестской, мужчина был установлен и задержан.

"Им оказался 37-летний минчанин, который в протестных акциях замечен не был и к ответственности не привлекался. Причиной звонка стали призывы деструктивно настроенных Telegram-каналов. Вину он признал и в содеянном раскаялся", – рассказали в УВД.

13 ноября суд Октябрьского района Могилева привлек его к административной ответственности в виде штрафа. "В очередной раз мы призываем не поддаваться на провокации в сети и помнить, что ни одна угроза или оскорбление в адрес сотрудников милиции или членов их семей не останется анонимной и за свои необдуманные действия придется ответить по закону", – отметили в УВД.

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