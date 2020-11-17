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Минчанин оскорбил командира могилевского ОМОНа и получил штраф
17.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Служба собственной безопасности УВД Могилевской области установила личность мужчины, который оскорблял по телефону командира Могилевского ОМОНа, сообщили в областном УВД.
Это не первый случай, когда руководители милицейского спецназа становятся объектом оскорблений или противоправных действий: командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе недавно неизвестные сожгли дом в Молодечненском районе Минской области, возбуждено уголовное дело.
"11 октября командиру ОМОНа УВД Могилевской области поступил телефонный звонок. Незнакомый мужской голос, не скупясь на нецензурную лексику, обрушил на офицера оскорбления", – рассказали Sputnik во вторник в УВД Могилевской области.
По данному факту проверку поводили сотрудники областного управления собственной безопасности двух областей – Могилевской и Брестской, мужчина был установлен и задержан.
"Им оказался 37-летний минчанин, который в протестных акциях замечен не был и к ответственности не привлекался. Причиной звонка стали призывы деструктивно настроенных Telegram-каналов. Вину он признал и в содеянном раскаялся", – рассказали в УВД.
13 ноября суд Октябрьского района Могилева привлек его к административной ответственности в виде штрафа. "В очередной раз мы призываем не поддаваться на провокации в сети и помнить, что ни одна угроза или оскорбление в адрес сотрудников милиции или членов их семей не останется анонимной и за свои необдуманные действия придется ответить по закону", – отметили в УВД.
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По данным милиции, минчанин в протестах не участвовал, но поддался призывам деструктивно настроенных Telegram-каналов.
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