За жестокое убийство матери на 17 лет осудили жителя Осиповичского района

Источник материала: Tut.by

Могилевский областной суд признал жителя Осиповичского района виновным в жестоком убийстве матери и приговорил его к 17 годам колонии усиленного режима. Мужчину также будут принудительно лечить от алкоголизма, сообщает Верховный суд.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Суд установил, что 5 июня 2020 года осужденный был пьян и поссорился с матерью. Во время ссоры он жестоко избил женщину.

По материалам дела, мужчина нанес матери не менее 26 ударов. Потерпевшая умерла от травматического шока.

Приговор в законную силу не вступил.