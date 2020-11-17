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За жестокое убийство матери на 17 лет осудили жителя Осиповичского района

17.11.2020 11:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский областной суд признал жителя Осиповичского района виновным в жестоком убийстве матери и приговорил его к 17 годам колонии усиленного режима. Мужчину также будут принудительно лечить от алкоголизма, сообщает Верховный суд.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Суд установил, что 5 июня 2020 года осужденный был пьян и поссорился с матерью. Во время ссоры он жестоко избил женщину.

По материалам дела, мужчина нанес матери не менее 26 ударов. Потерпевшая умерла от травматического шока.

Приговор в законную силу не вступил.

 
 
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