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За жестокое убийство матери на 17 лет осудили жителя Осиповичского района
Источник материала: Tut.by
Могилевский областной суд признал жителя Осиповичского района виновным в жестоком убийстве матери и приговорил его к 17 годам колонии усиленного режима. Мужчину также будут принудительно лечить от алкоголизма,
Суд установил, что 5 июня 2020 года осужденный был пьян и поссорился с матерью. Во время ссоры он жестоко избил женщину.
По материалам дела, мужчина нанес матери не менее 26 ударов. Потерпевшая умерла от травматического шока.
Приговор в законную силу не вступил.
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Его будут также лечить от алкоголизма.
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