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Неизвестные в Вильнюсе забросали картошкой посольство Беларуси
Источник материала: Tut.by
Полиция выясняет обстоятельства происшествия: в Вильнюсе посольство Беларуси забросали картошкой. Об этом
Информация об инциденте была получена утром в понедельник. В воскресенье, 15 ноября, около 19.00−19.30 неизвестные забросали картошкой территорию посольства Беларуси в Вильнюсе.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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