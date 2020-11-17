Неизвестные в Вильнюсе забросали картошкой посольство Беларуси

Источник материала: Tut.by

Полиция выясняет обстоятельства происшествия: в Вильнюсе посольство Беларуси забросали картошкой. Об этом сообщает полиция Литвы.



Фото: Посольство Беларуси в Литве

Информация об инциденте была получена утром в понедельник. В воскресенье, 15 ноября, около 19.00−19.30 неизвестные забросали картошкой территорию посольства Беларуси в Вильнюсе.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.