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Стала известна причина отсутствия отопления в микрорайоне Новая Боровая
17.11.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление, сообщила во вторник в своем Telegram-канале организация "А-100 Комфорт", являющаяся застройщиком микрорайона.
Отмечается, что над устранением неполадок уже работает аварийная бригада.
Организация рекомендует не сливать воду из системы отопления, чтобы избежать усугубления ситуации. "Это приведет к полной остановке котельной, так как система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления", - говорится в сообщении.
Жители Новой Боровой в воскресенье и понедельник жаловались на отсутствие воды в домах. Минскводоканал обследовал сеть и заявил, что были выявлены неисправности запорной арматуры. Организация рассматривает вариант умышленного повреждения.
Взаимопомощь
Для жителей микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах. Кроме того, многие люди самоорганизовались через Telegram-каналы. В специально созданном чате неравнодушные минчане предлагают привезти воду, дать в пользование обогреватели и помочь со стиркой вещей, некоторые даже готовы временно разместить у себя жителей Новой Боровой.
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С воскресенья в Новой Боровой нет горячей и холодной воды, теперь к жалобам местных жителей добавилась еще одна - отсутствие отопления.
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