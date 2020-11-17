ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стала известна причина отсутствия отопления в микрорайоне Новая Боровая

17.11.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление, сообщила во вторник в своем Telegram-канале организация "А-100 Комфорт", являющаяся застройщиком микрорайона.

Отмечается, что над устранением неполадок уже работает аварийная бригада.

© Pixabay
Минскводоканал назвал возможную причину отсутствия воды в Новой Боровой

Организация рекомендует не сливать воду из системы отопления, чтобы избежать усугубления ситуации. "Это приведет к полной остановке котельной, так как система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления", - говорится в сообщении.

Жители Новой Боровой в воскресенье и понедельник жаловались на отсутствие воды в домах. Минскводоканал обследовал сеть и заявил, что были выявлены неисправности запорной арматуры. Организация рассматривает вариант умышленного повреждения.

Взаимопомощь

Для жителей микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах. Кроме того, многие люди самоорганизовались через Telegram-каналы. В специально созданном чате неравнодушные минчане предлагают привезти воду, дать в пользование обогреватели и помочь со стиркой вещей, некоторые даже готовы временно разместить у себя жителей Новой Боровой. 

В очередной раз

Летом и осенью в белорусской столице возникали похожие проблемы. Самое масштабное ЧП произошло в июне. Из-за того, что во время ремонта водовода рабочие забыли слить старую воду, а после  переборщили с реагентами, без воды остались около 800 тысяч человек – жители Московского и Фрунзенского районов. Проблему устранили в течение нескольких дней, а для жильцов был организован подвоз воды в цистернах, к которым порой выстраивались большие очереди.

Тогда ситуацию под контроль взял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С воскресенья в Новой Боровой нет горячей и холодной воды, теперь к жалобам местных жителей добавилась еще одна - отсутствие отопления.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Генпрокуратура по дипканалам направила запрос о выдаче Путило и Протасевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика