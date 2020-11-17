Стала известна причина отсутствия отопления в микрорайоне Новая Боровая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление, сообщила во вторник в своем Telegram-канале организация "А-100 Комфорт", являющаяся застройщиком микрорайона.

Отмечается, что над устранением неполадок уже работает аварийная бригада.

Организация рекомендует не сливать воду из системы отопления, чтобы избежать усугубления ситуации. "Это приведет к полной остановке котельной, так как система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления", - говорится в сообщении.

Жители Новой Боровой в воскресенье и понедельник жаловались на отсутствие воды в домах. Минскводоканал обследовал сеть и заявил, что были выявлены неисправности запорной арматуры. Организация рассматривает вариант умышленного повреждения.

Взаимопомощь

Для жителей микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах. Кроме того, многие люди самоорганизовались через Telegram-каналы. В специально созданном чате неравнодушные минчане предлагают привезти воду, дать в пользование обогреватели и помочь со стиркой вещей, некоторые даже готовы временно разместить у себя жителей Новой Боровой.

В очередной раз

Летом и осенью в белорусской столице возникали похожие проблемы. Самое масштабное ЧП произошло в июне. Из-за того, что во время ремонта водовода рабочие забыли слить старую воду, а после переборщили с реагентами, без воды остались около 800 тысяч человек – жители Московского и Фрунзенского районов. Проблему устранили в течение нескольких дней, а для жильцов был организован подвоз воды в цистернах, к которым порой выстраивались большие очереди.

Тогда ситуацию под контроль взял президент Беларуси Александр Лукашенко.

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