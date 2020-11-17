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У витеблянина, пока он спал в поезде, украли большую сумму денег

17.11.2020 12:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Витебска в поезде 17-летний парень украл 4600 долларов, пока мужчина спал, сообщает УВД.

Мужчина ехал в купейном вагоне из Лиды в поезде Гродно — Витебск. С собой он вез сумку с документами, там же находились 4600 долларов.

В Минске в купе подсел попутчик — 17-летний житель Гомельской области. Мужчина спрятал сумку с деньгами под матрац и уснул.

Молодой человек незаметно вытащил деньги из сумки и вышел на станции в Орше, а затем на электричке поехал обратно в Минск. Там, на железнодорожном вокзале, его и задержали. Парень сознался в краже, все деньги у него забрали и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Мужчина ехал в купейном вагоне из Лиды в поезде Гродно - Витебск.
 
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