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СК: в Барановичах убили мужа и жену в собственном доме
17.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужа и жены в Барановичах, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
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Днем 16 ноября в милицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении дома своих родителей с признаками насильственной смерти.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik во вторник в СК.
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Допрашиваются родственники погибших и соседи, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего, сказали следователи.
По их словам, для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.
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Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, совершивших двойное убийство.
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