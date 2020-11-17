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СК: в Барановичах убили мужа и жену в собственном доме

17.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужа и жены в Барановичах, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

© CC0 / Pixabay / dife88
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Днем 16 ноября в милицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении дома своих родителей с признаками насильственной смерти.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik во вторник в СК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Допрашиваются родственники погибших и соседи, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего, сказали следователи.

По их словам, для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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