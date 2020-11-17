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Двойное убийство в Барановичах: в доме нашли тела мужа и жены
Источник материала: Tut.by
16 ноября в доме в Барановичах нашли тела мужа и жены. Следователи возбудили уголовное дело за убийство двух человек.
В милицию о произошедшем сообщил сын погибших, сообщает
— Сначала не мог найти родителей, потом — попасть в квартиру. Для всех это шок. Такая хорошая семья была, —
Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают родственников погибших и соседей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц.
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Погибших в доме обнаружил их сын.
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