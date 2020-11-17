ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двойное убийство в Барановичах: в доме нашли тела мужа и жены

17.11.2020 13:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16 ноября в доме в Барановичах нашли тела мужа и жены. Следователи возбудили уголовное дело за убийство двух человек.


Фото: ГКСЭ

В милицию о произошедшем сообщил сын погибших, сообщает СК. Он рассказал, что нашел в доме тела родителей с ножевыми ранениями. Погибшему мужчине было 63 года, женщине — 66 лет.

— Сначала не мог найти родителей, потом — попасть в квартиру. Для всех это шок. Такая хорошая семья была, — рассказала Intex-press знакомая семьи.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают родственников погибших и соседей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: в Барановичах убили мужа и жену в собственном доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика