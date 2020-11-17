Двойное убийство в Барановичах: в доме нашли тела мужа и жены

Источник материала: Tut.by

16 ноября в доме в Барановичах нашли тела мужа и жены. Следователи возбудили уголовное дело за убийство двух человек.



Фото: ГКСЭ

В милицию о произошедшем сообщил сын погибших, сообщает СК . Он рассказал, что нашел в доме тела родителей с ножевыми ранениями. Погибшему мужчине было 63 года, женщине — 66 лет.

— Сначала не мог найти родителей, потом — попасть в квартиру. Для всех это шок. Такая хорошая семья была, — рассказала Intex-press знакомая семьи.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают родственников погибших и соседей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц.