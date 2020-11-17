По заниженной стоимости: водитель фуры пытался провезти спорттовары в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Водитель большегруза пытался по заниженной в семь раз стоимости ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) крупную партию спортинвентаря, об этом случае рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Сообщается, что грузовой автомобиль DAF ехал из Литвы транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке транспортного средства, прибывшего в пункт пропуска "Каменный Лог", находилось более семи тысяч единиц спортивных товаров: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и другой спортивной экипировки. Общий вес товаров составил 10,5 тонн. Оценочная стоимость - более 830 тысяч белорусских рублей (более 325 тысяч долларов США).

"Водитель большегруза представил таможенникам документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара. Установлено, что заявленная стоимость занижена в семь раз, что, соответственно, существенно сказалось бы на уменьшении суммы подлежащих к уплате таможенных платежей", - рассказали в ГТК.

Таможенники начали административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров.