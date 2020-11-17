ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По заниженной стоимости: водитель фуры пытался провезти спорттовары в ЕАЭС

17.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Водитель большегруза пытался по заниженной в семь раз стоимости ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) крупную партию спортинвентаря, об этом случае рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК).

© CC0 / Pixabay
У дальнобойщика на границе нашли 360 пар линз для личного пользования

Сообщается, что грузовой автомобиль DAF ехал из Литвы транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке транспортного средства, прибывшего в пункт пропуска "Каменный Лог", находилось более семи тысяч единиц спортивных товаров: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и другой спортивной экипировки. Общий вес товаров составил 10,5 тонн. Оценочная стоимость - более 830 тысяч белорусских рублей (более 325 тысяч долларов США).

"Водитель большегруза представил таможенникам документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара. Установлено, что заявленная стоимость занижена в семь раз, что, соответственно, существенно сказалось бы на уменьшении суммы подлежащих к уплате таможенных платежей", - рассказали в ГТК.

Таможенники начали административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможенники обнаружили крупную партию спортивных товаров известных австрийских, французских, итальянских и немецких производителей, которую незаконно пытались...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двойное убийство в Барановичах: в доме нашли тела мужа и жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика