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По заниженной стоимости: водитель фуры пытался провезти спорттовары в ЕАЭС
17.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Водитель большегруза пытался по заниженной в семь раз стоимости ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) крупную партию спортинвентаря, об этом случае рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Сообщается, что грузовой автомобиль DAF ехал из Литвы транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке транспортного средства, прибывшего в пункт пропуска "Каменный Лог", находилось более семи тысяч единиц спортивных товаров: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и другой спортивной экипировки. Общий вес товаров составил 10,5 тонн. Оценочная стоимость - более 830 тысяч белорусских рублей (более 325 тысяч долларов США).
"Водитель большегруза представил таможенникам документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара. Установлено, что заявленная стоимость занижена в семь раз, что, соответственно, существенно сказалось бы на уменьшении суммы подлежащих к уплате таможенных платежей", - рассказали в ГТК.
Таможенники начали административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров.
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