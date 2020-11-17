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Теплоснабжение восстановили в Новой Боровой
17.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Отопление в дома Новой Боровой вернулось, сообщила управляющая организация "А-100 Комфорт" в своем Telegram-канале.
"Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Берегите себя и своих близких", - сообщили в компании.
Ранее организация рассказала, что в связи аварией на котельной в районе Новая Боровая временно
"Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, так как система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления", - говорится в сообщении.
Напомним, с воскресенья в микрорайоне Новая Боровая
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В микрорайоне вот уже несколько дней нет ни горячей, ни холодной воды, во вторник там также перестало работать отопление.
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