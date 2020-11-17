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Мутная история с интимными фото: юные шантажисты попали под следствие

17.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении школьников из Барановичей, которые вымогали деньги у 20-летнего парня под угрозой обнародования его интимных фото, сообщили в УВД.

История с вымогательством и шантажом произошла после того, как молодой человек познакомился в соцсети с 14-летней девочкой, с которой обменивался интимными фотографиями. Во время знакомства собеседница представилась 17-летней.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Лжемилиционер шантажировал мужчин их интимными фотографиями

"Школьница рассказала о виртуальном общении с взрослым мужчиной одноклассникам, а те решили на этом заработать. В переписке под вымышленными именами они потребовали от парня деньги за нераспространение его снимков – и он согласился", - сообщили Sputnik в УВД Брестской области.

Как отметила сотрудник пресс-службе областного УВД Александра Захарова, школьники лично встречались с жертвой, чтобы забрать деньги, либо указывали место, где можно их оставить. "В итоге он передал им 950 долларов, а когда запросили еще 1100, мужчина обратился в милицию", - сказала Захарова.

По ее словам, встреча жертвы и вымогателей состоялась, ее контролировали сотрудники милиции, несовершеннолетних задержали во время передачи им конверта, в котором была нарезанная бумага вместо долларов. Подозреваемыми оказались двое мальчиков и одна девочка (14 и 15 лет). Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за вымогательство, отметила Захарова.

Полученные деньги фигуранты успели потратить на собственные нужды, уточнила сотрудник УВД.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Задержали двух мальчиков и девочку во время передачи "куклы" - в конверт оперативники положили вместо денег нарезанную бумагу.
 
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