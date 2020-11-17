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Бывшего футболиста минского "Динамо" похитили в Нигерии

17.11.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Неизвестные похитили бывшего полузащитника сборной Нигерии и минского "Динамо" Кристиана Обода, пишет L’Equipe.

Инцидент произошел в городе Варри, расположенном на юге Нигерии. Вооруженные люди схватили Ободо и увели в неизвестном направлении.

"Мы занимаемся его поиском, но пока нам не удалось связаться с похитителями", – сказал представитель полиции.

Это не первый случай похищения Ободо: в 2012-м его похитили, но на следующий день полиция освободила экс-футболиста. Тогда преступники требовали за него 149 тысяч евро в качестве выкупа.  

Ободо завершил карьеру в 2017 году. Нигериец выступал выступал в итальянских "Фиорентине", "Удинезе", "Перудже", а также минском "Динамо". Правда, за "бело-синих" он провел всего один матч. Контракт был расторгнут с формулировкой: "в связи с ненадлежащим выполнением контрактных обязательств".

 
Теги: Минск
 
 
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36-летний Кристиан Ободо ранее оказывался жертвой похитителей, но восемь лет назад все завершилось хорошо.
 
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