Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Неизвестные похитили бывшего полузащитника сборной Нигерии и минского "Динамо" Кристиана Обода, пишет L’Equipe .

Инцидент произошел в городе Варри, расположенном на юге Нигерии. Вооруженные люди схватили Ободо и увели в неизвестном направлении.

"Мы занимаемся его поиском, но пока нам не удалось связаться с похитителями", – сказал представитель полиции.

Это не первый случай похищения Ободо: в 2012-м его похитили, но на следующий день полиция освободила экс-футболиста. Тогда преступники требовали за него 149 тысяч евро в качестве выкупа.

Ободо завершил карьеру в 2017 году. Нигериец выступал выступал в итальянских "Фиорентине", "Удинезе", "Перудже", а также минском "Динамо". Правда, за "бело-синих" он провел всего один матч. Контракт был расторгнут с формулировкой: "в связи с ненадлежащим выполнением контрактных обязательств".