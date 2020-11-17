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Женщина, сбившая детей возле Ждановичей, стала фигуранткой уголовного дела
17.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая на автомобиле сбила трех детей в Минском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Авария произошла днем в воскресенье 15 ноября на автодороге Ждановичи – Семково возле санатория "Ракета": 49-летняя гражданка, которая управляла машиной Mercedes-Benz,
"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказали в комитете.
Следователи также обратились к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о данном ДТП, сообщить известную информацию по телефонам: (017) 226-17-97 или 327-73-10.
Санкция этой статьи УК в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Автолюбительнице в качестве наказания за совершенную аварию в качестве наказания грозит до пяти лет лишения свободы.
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