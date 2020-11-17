Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Изменения и дополнения могут быть внесены в статью УК Беларуси, которой предусматриваются условия освобождения от уголовной ответственности, сообщили эксперты в области уголовного права.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать механизм и рассмотреть вопросы отчисленных студентов. По словам главы государства, речь может идти о том, чтобы выработать законодательный инструментарий для освобождения студентов, которые попали под следствие во время протестных акций, от уголовной ответственности.

"Среди дополнений, которые разработаны для рассмотрения в парламенте, есть изменения в 88-ю статью Уголовного кодекса Беларуси. Речь идет об освобождении от уголовной ответственности под поручительство", – рассказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

По его словам, освобождение от уголовной ответственности на стадии предварительного расследования в Беларуси применяется "в принципе достаточно часто".

"Неофициально его называют помилование во время следствия, когда обвиняемый возмещает причиненный ущерб и так далее. Как правило, 88-ю статью применяют к коррупционерам", – пояснил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что данную ситуацию не нужно путать с другой статьей Уголовного кодекса – 96-й, которая так и называется – "Помилование". В соответствии с этой статьей помилование осуществляется президентом.

Эксперт также сказал: "В предложениях, которые касаются нормы об освобождении от уголовной ответственности под поручительство, безусловно, нет указаний на такую категорию, как студенты. Но в контексте последних белорусских реалий между строк это слово читается".

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на правоохранительные органы, с начала протестных акций в Беларуси было возбуждено более 700 уголовных дел , по некоторым из них проходят студенты и учащиеся. Всего за время протестов из белорусских вузов было отчислено несколько сотен студентов.

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