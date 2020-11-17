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Для студентов? Новое условие освобождения от "уголовки" может появиться в РБ
17.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Изменения и дополнения могут быть внесены в статью УК Беларуси, которой предусматриваются условия освобождения от уголовной ответственности, сообщили эксперты в области уголовного права.
© Sputnik / Алексей Майшев
На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко
"Среди дополнений, которые разработаны для рассмотрения в парламенте, есть изменения в 88-ю статью Уголовного кодекса Беларуси. Речь идет об освобождении от уголовной ответственности под поручительство", – рассказал Sputnik эксперт в области уголовного права.
По его словам, освобождение от уголовной ответственности на стадии предварительного расследования в Беларуси применяется "в принципе достаточно часто".
"Неофициально его называют помилование во время следствия, когда обвиняемый возмещает причиненный ущерб и так далее. Как правило, 88-ю статью применяют к коррупционерам", – пояснил собеседник агентства.
При этом он уточнил, что данную ситуацию не нужно путать с другой статьей Уголовного кодекса – 96-й, которая так и называется – "Помилование". В соответствии с этой статьей помилование осуществляется президентом.
© Photo : Генеральная прокуратура РБ
Эксперт также сказал: "В предложениях, которые касаются нормы об освобождении от уголовной ответственности под поручительство, безусловно, нет указаний на такую категорию, как студенты. Но в контексте последних белорусских реалий между строк это слово читается".
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на правоохранительные органы, с начала протестных акций в Беларуси
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Эксперты не исключают, что данная норма рассматривается в контексте "протестных" уголовных дел, под которые попали студенты.
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