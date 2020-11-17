Басков ответил на обвинения в причастности к гибели Бондаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков назвал обвинения в свой адрес в причастности к смерти Романа Бондаренко беспочвенными, а их появления связал с личной политической позицией, следует из официального заявления функционера на сайте ФХБ.

Вечером 11 ноября во дворе дома по улице Червякова (так называемая "площадь Перемен") в Минске произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. В результате конфликта серьезные травмы получил Роман Бондаренко, который скончался на следующий день в больнице. Telegram-каналы подозревают, что во время конфликта во дворе находился и глава ФХБ.

"Я это подчеркиваю: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция", - заявил Басков.

Он добавил, что все "беспочвенные обвинения" связаны исключительно с его гражданской позицией, которую он никогда не скрывал и которая "расходится с позицией многих "независимых" журналистов и протестно настроенной части общества".

"Более того, именно эти люди прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно. Беларусь - моя Родина, это прекрасная страна, в которой я родился и всегда буду жить", - продолжил он.

Басков отметил, что угрозы, поступающие в адрес его семьи, только укрепляют твердость его убеждений.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре расследовать обстоятельства гибели Романа Бондаренко.