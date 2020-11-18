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Генпрокуратура просит родственников Романа Бондаренко забрать его тело
18.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси обратилась к родственником погибшего минчанина Романа Бондаренко с просьбой забрать из морга его тело.
© Sputnik / Виктор Толочко
На контроле у преидента
Ситуация с трагической гибелью минчанина Романа Бондаренко находится на контроле главы государства, на минувшей неделе проверку обстоятельств смерти мужчины
Материалы проверки по факту смерти Бондаренко были переданы из Следственного комитета в главное надзорное ведомство.
Просьба Генпрокуратуры
"В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генпрокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына", - сообщили Sputnik в среду в главном надзорном ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко", - сказали в генеральной прокуратуре.
Звонок матери
В Генпрокуратуре опровергли информацию о том, что родственникам Романа Бондаренко не выдают его тело. Кроме этого, главное надзорное ведомство распространило аудиозапись разговора сотрудника ГКСЭ с матерью романа Бондаренко. На вопрос представителя ГКСЭ о том, когда будут забирать тело погибшего, женщина ответила, что пока не готова назвать дату.
© Sputnik Виктор Толочко
Что произошло на "Площади перемен"
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен")
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина - Роман Бондаренко, - которого впоследствии госпитализировали с травмами.
На следующий день он скончался в больнице.
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Минчанин скончался в больнице после инцидента на "площади Перемен", где произошла драка между вещающими ленты местными жителями и лицами, которых их снимали.
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