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Генпрокуратура просит родственников Романа Бондаренко забрать его тело

18.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси обратилась к родственником погибшего минчанина Романа Бондаренко с просьбой забрать из морга его тело.

© Sputnik / Виктор Толочко
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На контроле у преидента

Ситуация с трагической гибелью минчанина Романа Бондаренко находится на контроле главы государства, на минувшей неделе проверку обстоятельств смерти мужчины начала генеральная прокуратура.

Материалы проверки по факту смерти Бондаренко были переданы из Следственного комитета в главное надзорное ведомство.

Просьба Генпрокуратуры

"В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генпрокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына", - сообщили Sputnik в среду в главном надзорном ведомстве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко", - сказали в генеральной прокуратуре.

Звонок матери

В Генпрокуратуре опровергли информацию о том, что родственникам Романа Бондаренко не выдают его тело. Кроме этого, главное надзорное ведомство распространило аудиозапись разговора сотрудника ГКСЭ с матерью романа Бондаренко. На вопрос представителя ГКСЭ о том, когда будут забирать тело погибшего, женщина ответила, что пока не готова назвать дату.

© Sputnik Виктор Толочко
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Что произошло на "Площади перемен"

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина - Роман Бондаренко, - которого впоследствии госпитализировали с травмами.

На следующий день он скончался в больнице.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанин скончался в больнице после инцидента на "площади Перемен", где произошла драка между вещающими ленты местными жителями и лицами, которых их снимали.
 
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