Генпрокуратура просит родственников Романа Бондаренко забрать его тело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси обратилась к родственником погибшего минчанина Романа Бондаренко с просьбой забрать из морга его тело.

На контроле у преидента

Ситуация с трагической гибелью минчанина Романа Бондаренко находится на контроле главы государства, на минувшей неделе проверку обстоятельств смерти мужчины начала генеральная прокуратура .

Материалы проверки по факту смерти Бондаренко были переданы из Следственного комитета в главное надзорное ведомство.

Просьба Генпрокуратуры

"В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генпрокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына", - сообщили Sputnik в среду в главном надзорном ведомстве.

"Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко", - сказали в генеральной прокуратуре.

Звонок матери

В Генпрокуратуре опровергли информацию о том, что родственникам Романа Бондаренко не выдают его тело. Кроме этого, главное надзорное ведомство распространило аудиозапись разговора сотрудника ГКСЭ с матерью романа Бондаренко. На вопрос представителя ГКСЭ о том, когда будут забирать тело погибшего, женщина ответила, что пока не готова назвать дату.

Что произошло на "Площади перемен"

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина - Роман Бондаренко, - которого впоследствии госпитализировали с травмами.

На следующий день он скончался в больнице.

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