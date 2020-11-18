ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая в метель пошла по грибы и заблудилась

18.11.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Речицком районе пенсионерку, которая отправилась за грибами в лес и заблудилась во время метели, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Sputnik / Константин Чалабов
Спасатели более полутора суток искали заблудившуюся в лесу пенсионерку

Информация о потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Заря Свободы женщине поступила в МЧС накануне в 16:50 – она утром ушла на "тихую охоту" и пропала. Поиском гражданки занимались спасатели Речицкого района, сотрудники местного РОВД, а также работники Хойникского лесхоза.

"В связи с ухудшением погодных условий и трудностями в поисках были привлечены спасатели ПАСО областного управления МЧС", – сказали в министерстве.

Пенсионерку спасатели обнаружили в 21:15, ее состояние было удовлетворительным, и в медицинской помощи женщина не нуждалась.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за плохих погодных условий к поиску пропавшей женщины были дополнительно привлечены спасатели областного управления МЧС.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стало известно, какие меры по наведению порядка предпримут в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика