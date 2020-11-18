Сотрудники МЧС спасли женщину, которая в метель пошла по грибы и заблудилась

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Речицком районе пенсионерку, которая отправилась за грибами в лес и заблудилась во время метели, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Заря Свободы женщине поступила в МЧС накануне в 16:50 – она утром ушла на "тихую охоту" и пропала. Поиском гражданки занимались спасатели Речицкого района, сотрудники местного РОВД, а также работники Хойникского лесхоза.

"В связи с ухудшением погодных условий и трудностями в поисках были привлечены спасатели ПАСО областного управления МЧС", – сказали в министерстве.

Пенсионерку спасатели обнаружили в 21:15, ее состояние было удовлетворительным, и в медицинской помощи женщина не нуждалась.