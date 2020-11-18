Стало известно, какие меры по наведению порядка предпримут в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Работа по наведению порядка будет проводиться в отдельных точках столицы, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, об этом в среду заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

По его словам, все полномочия служб города известны и оформлены законодательно, в их рамках городские власти и планируют действовать, так как этого вполне достаточно для того, чтобы навести порядок в Минске.

"Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества", – обратил особое внимание он.

В качестве таких мер предполагается разъяснительная работа среди населения, организация дежурств, а также закрепление за "проблемными" территориями ответственных лиц из руководства организаций. В каждом административном районе выделены от трех до шести мест, требующих особого внимания.

План мероприятий было предложено утвердить на сегодняшней сессии Мингорсовета, после вынесения решения его опубликуют.

Напомним, ранее 17 ноября мэр Минска Владимир Кухарев анонсировал введение дополнительных мер по обеспечению общественного порядка в столице. Инспектор по Минску Александр Барсуков при этом подчеркнул, что "вакханалию" в столичных дворах необходимо прекращать. Работа коммунальных служб теперь будет происходить под присмотром милиции, а вмешательство в действия коммунальщиков может повлечь за собой не административную, а уголовную ответственность.

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