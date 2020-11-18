Кривошеев: 6 журналистов из-за травли получили инфаркты и инсульты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Сотни белорусских журналистов из государственных СМИ подверглись и подвергаются буллингу, получили угрозы, несколько из них из-за травли перенесли инсульты и инфаркты, сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

"Белорусские журналисты из государственных СМИ, журналисты с патриотической позицией столкнулись с темой буллинга, травли, еще девять месяцев назад. Непосредственно буллингу, травле, угрозам, хейту, избиениям, атакам подверглось и подвергается до сих пор более 400 наших коллег", – сказал Кривошеев Sputnik в среду.

Про его словам, из-за травли шесть журналистов получили серьезные проблемы со здоровьем – у них произошли инфаркты и инсульты.

Говоря о масштабах проблемы буллинга в стране, Кривошеев отметил: "В Белорусском союзе журналистов чуть более 2000 членов, и 400 наших коллег подверглись этой кибертравле, угрозам. Большинство их них – это женщины, девушки. Региональная журналистика в Беларуси – в основном женская".

По мнению главы БСЖ, с проблемой травли за взгляды сталкиваются не только представители государственных СМИ, но и люди с умеренной позицией к власти.

"Никакой толерантности не было и нет. Люди, которые представляют оппозиционную точку зрения, чаще всего ведут себя как сектанты. Когда единственной точкой зрения для них является их собственная. Когда любое отклонение от этой точки зрения даже в рамках оппозиционного поля становится для них недопустимым, и сразу же начинается булинг", – сказал Кривошеев.

В данной связи он в качестве примера привел ситуацию с председателем "Таварыства беларускай мовы" Олегом Трусовым. "Он является давним идеологическим оппонентом власти, всегда, десятилетиями стоял на этих оппозиционных позициях, всю жизнь положил на их отстаивание. И как только он упрекнул этот лагерь (оппозиционный – Sputnik) в излишнем радикализме и в сектантстве, на его также посыпались те же травля, угрозы и буллинг в соцсетях", – отметил Кривошеев.

Он также подчеркнул, что Белорусский союз журналистов направил доклад о буллинге в отношении журналистов госСМИ в Беларуси в специальные структуры ОБСЕ и специальному представителю по свободе слова, но никакой реакции со стороны данной структуры не последовало.