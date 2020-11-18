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Знаменитый пилот джетпака Винс Реффе погиб на тренировке в Дубае

19.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Один из самых известных пилотов, использующих для полетов реактивный ранец, Винс Реффе погиб при тренировке в Дубае, сообщила команда Jetman на своей странице в социальной сети Facebook.

"С невообразимой грустью мы объявляем о кончине пилота Jetman Винсента Реффе, который скончался во время тренировки в Дубае", – говорится в сообщении.

За свою карьеру 36-летний Реффе исполнил множество сложнейших трюков, в том числе прыгнул с самого высокого небоскреба в мире – Бурдж-Халифа. Француз получил широкую известность благодаря полетам на джетпаке в составе команды Jetman.

Реффе принадлежат несколько рекордов высоты, которая была достигнута с использованием реактивного ранца: в 2020-м он побил очередной, поднявшись над землей на 1828,8 метра.

 
Теги: Минск
 
 
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За свою карьеру 36-летний Реффе исполнил множество сложнейших трюков, в том числе прыгнул с самого высокого небоскреба в мире – Бурдж-Халифа.
 
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