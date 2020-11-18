Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Правоохранительными органами Беларуси возбуждено более 50 уголовных дел по факту умышленного блокирования железнодорожных путей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

В министерстве констатировали, что за последние два месяца количество подобных случаев существенно увеличилось.

"Зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел", – сказали в министерстве, уточнив, что чаще всего такие правонарушения происходят в Минской области.

По информации МВД, злоумышленники, действуя ночью, закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, а также кладут на пути различные предметы.

От подобных действий страдают пассажиры поездов и автомобилисты, нарушается график движения составов.

В МВД напомнили, что за блокирование транспортных коммуникаций предусмотрена административная ответственность (максимальный штраф по КоАП – десять базовых величин), а если был причинен крупный ущерб или кто-либо пострадал (погиб) – уголовная (лишение свободы на срок до десяти лет).

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