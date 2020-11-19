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Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали 16 человек, в Гондурасе – семь

19.11.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Ураган "Йота" унес жизни по меньшей мере 16 человек в Никарагуа, семь человек погибли в Гондурасе, сообщают местные СМИ.

Ураган четвертой категории "Йота" ударил по карибскому побережью Никарагуа в ночь на вторник. На пути к Гондурасу циклон ослаб до шторма, а затем превратился в тропическую депрессию.

Издание "Пренса" со ссылкой на вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо сообщает, что не менее 16 человек погибли из-за наводнений и оползней, вызванных ударом урагана "Йота" по территории страны. В частности, по меньшей мере семь человек, в том числе несколько детей, стали жертвами схода оползня в районе населенного пункта Масисо-де-Пеньяс-Бланкас в департаменте Матагальпа. 

В Гондурасе число жертв выросло до семи. Экстренные службы страны сообщают, что семью из пяти человек накрыло оползнем. По информации СМИ, речь о семье с тремя маленькими детьми, катастрофа случилась ночью, тела из-под завалов извлекли соседи погибших. 

Спасатели страны предупреждают о высоком риске продолжающихся наводнений и оползней - в регионе продолжаются проливные дожди, насыщение почв водой превышает 90%, а все пять крупных плотин заполнены до критической отметки.

Жертвы "Йоты" есть и в Гватемале – там погибли два человека, еще двое пропали без вести.

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 миллиона жителей региона.

 
Теги: Минск
 
 
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Ураган спровоцировал наводнения и оползни, о высокой опасности предупреждают спасатели в Гондурасе.
 
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