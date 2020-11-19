Выбито девять окон. На фабрике «Коминтерн» взорвался газовый котел

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на «Коминтерне» разорвался газовый технологический котел, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел 18 ноября. Взрывной волной выбило стекла в девяти окнах котельной. В момент ЧП внутри был оператор котельной — к счастью, он не пострадал.





Вероятная причина произошедшего: повысилось давление в топочном пространстве котла.