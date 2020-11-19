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Выбито девять окон. На фабрике «Коминтерн» взорвался газовый котел
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на «Коминтерне» разорвался газовый технологический котел,
Инцидент произошел 18 ноября. Взрывной волной выбило стекла в девяти окнах котельной. В момент ЧП внутри был оператор котельной — к счастью, он не пострадал.
Вероятная причина произошедшего: повысилось давление в топочном пространстве котла.
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В момент ЧП внутри здания был оператор котельной.
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