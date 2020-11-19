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Вооруженному налетчику на заправку в Лиде вынесли приговор

19.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 19 ноя – Sputnik. Суд Лидского района вынес приговор местному жителю, который в начале августа совершил вооруженное нападение на заправку и похитил из кассы около 120 рублей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Нападение на заправку произошло ночью 11 августа в Лидском районе. Его совершил 23-летний местный житель, который с пневматическим пистолетом в руках требовал у продавца отдать все деньги из кассы. Мужчина был в кепке, а лицо замотал шарфом.

Как сообщают в пресс-службе Верховного суда Беларуси, продавец АЗС, увидев пневматический пистолет, решила, что это огнестрельное оружие, поэтому отдала налетчику 120 рублей из первого кассового аппарата. Деньги из второго кассового аппарата похититель брать не стал, так как боялся, что его поймают. Уходя с заправки, он взял пакет сока, после этого скрылся.

Обвиняемый свою вину признал, возместил ущерб, который нанес заправочной станции. Суд признал его виновным в том, что он угрожал применить насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, чтобы завладеть имуществом. На основании ч.1 чт. 207 УК Беларуси, его приговорили к трем годам колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина угрожал работнику заправки пневматическим пистолетом и забрал из кассы около 120 рублей.
 
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