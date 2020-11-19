Тонкий живописец и пейзажист: умер художник Валерий Шкарубо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Умер один из самых известных современных белорусских художников, лауреат Государственной премии Валерий Шкарубо, сообщили в Союзе художников Беларуси (СХБ).

"Да, действительно Валерий Федорович (Шкарубо - Sputnik) умер", - сообщил Sputnik председатель СХБ Глеб Отчик в четверг.

По его словам, похоронят художника на Восточном (Московском) кладбище.

В Союзе художников не стали комментировать информацию о причинах смерти 62-летнего Шкарубо, но сказали, что сейчас "сложное время пандемии".

Валерий Шкарубо родился в 1957 году в Борисове. Он практически всю жизни писал пейзажи, в основном сельские. Как отмечают коллеги художника, без его "сереньких " и "бледненьких" пейзажей, с хатками и кустиками не обходилась ни одна зарубежная выставка современного белорусской живописи.

Работы художника находятся в собраниях Национального художественного музея Беларусь. Его называют самым одним из самых лиричных и поэтичных живописцев современной Беларуси.

Шкарубо было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РБ, он лауреат Государственной премии.

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