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Газовый котел взорвался на предприятии "Коминтерн" в Гомеле
19.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Газовый котел взорвался на гомельском ОАО "Коминтерн", сообщили Sputnik в Гомельском областном управлении МЧС.
© Photo : МЧС Беларуси
Инцидент на предприятии легкой промышленности, расположенном на улице Интернациональной областного центра, произошел утром в среду 18 ноября.
"В момент ЧП в котельной находился оператор, он не пострадал", – отметили в ведомстве.
Технологический процесс на "Коминтерне" нарушен не был. В результате взрыва разрушены клапаны и внешняя обшивка котла, в здании котельной выбиты окна.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, одна из вероятных причин взрыва – высокое давление в топочном пространстве котла.
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В здании котельной взрывом выбило стекла, но технологический процесс на гомельском предприятии нарушен не был.
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