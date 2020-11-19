Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Газовый котел взорвался на гомельском ОАО "Коминтерн", сообщили Sputnik в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент на предприятии легкой промышленности, расположенном на улице Интернациональной областного центра, произошел утром в среду 18 ноября.

"В момент ЧП в котельной находился оператор, он не пострадал", – отметили в ведомстве.

Технологический процесс на "Коминтерне" нарушен не был. В результате взрыва разрушены клапаны и внешняя обшивка котла, в здании котельной выбиты окна.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, одна из вероятных причин взрыва – высокое давление в топочном пространстве котла.