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Газовый котел взорвался на предприятии "Коминтерн" в Гомеле

19.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Газовый котел взорвался на гомельском ОАО "Коминтерн", сообщили Sputnik в Гомельском областном управлении МЧС.

© Photo : МЧС Беларуси
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Инцидент на предприятии легкой промышленности, расположенном на улице Интернациональной областного центра, произошел утром в среду 18 ноября.

"В момент ЧП в котельной находился оператор, он не пострадал", – отметили в ведомстве.

Технологический процесс на "Коминтерне" нарушен не был. В результате взрыва разрушены клапаны и внешняя обшивка котла, в здании котельной выбиты окна.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, одна из вероятных причин взрыва – высокое давление в топочном пространстве котла.

 
Теги: Минск
 
 
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В здании котельной взрывом выбило стекла, но технологический процесс на гомельском предприятии нарушен не был.
 
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