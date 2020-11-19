Уголовное дело возбуждено после гибели девушки в минском аквапарке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели девушки в столичном аквапарке "Фристайл", сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.

"По факту гибели 18-летней девушки в столичном аквапарке возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении.

Там добавили: работа водного объекта, на котором произошла трагедия, приостановлена. Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения, проверяют документы в аквапарке. Уже опрошены очевидцы и сотрудники развлекательного заведения.

Напомним, смертельный инцидент произошел в столичном аквапарке 14 ноября. Как сообщали очевидцы, одну из посетительниц "присосало к сливной трубе бассейна", в результате чего она задохнулась. Точную причину смерти девушки Следственный комитет сообщит по окончанию расследования уголовного дела.

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