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Уголовное дело возбуждено после гибели девушки в минском аквапарке
19.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели девушки в столичном аквапарке "Фристайл", сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.
"По факту гибели 18-летней девушки в столичном аквапарке возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении.
Там добавили: работа водного объекта, на котором произошла трагедия, приостановлена. Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения, проверяют документы в аквапарке. Уже опрошены очевидцы и сотрудники развлекательного заведения.
Напомним, смертельный инцидент
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Инцидент произошел в прошлую субботу: по некоторым данным, посетительница утонула из-за неисправной сливной трубы бассейна.
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