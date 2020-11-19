Две маршрутки опрокинулись в Минской области за день: пострадали 8 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Две аварии с маршрутными такси произошли за один день в Минской области – в ДТП пострадали восемь пассажиров, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ДТП были зафиксированы во вторник 17 ноября в Пуховичском и Минском районах.

В первом случае на 31-м километре дороги Минск – Витебск опрокинулся микроавтобус Volkswagen: в больницу доставили двух пассажиров. Вторая аналогичная авария произошла в под Пуховичами – в кювете оказалось маршрутное такси Mercedes-Benz: травмы получили шесть человек.

По информации следователей, причинами ДТП стало то, что во время движения водители не учитывали погодные условия – в тот день в республике шел мокрый снег, который затруднял управление авто.

Сейчас по данным фактам СК проводит проверки, обстоятельства произошедших аварий устанавливаются.