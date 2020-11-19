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Две маршрутки опрокинулись в Минской области за день: пострадали 8 человек
19.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Две аварии с маршрутными такси произошли за один день в Минской области – в ДТП пострадали восемь пассажиров, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Photo : МВД Беларуси
ДТП были зафиксированы во вторник 17 ноября в Пуховичском и Минском районах.
В первом случае на 31-м километре дороги Минск – Витебск опрокинулся микроавтобус Volkswagen: в больницу доставили двух пассажиров. Вторая аналогичная авария произошла в под Пуховичами – в кювете оказалось маршрутное такси Mercedes-Benz: травмы получили шесть человек.
По информации следователей, причинами ДТП стало то, что во время движения водители не учитывали погодные условия – в тот день в республике шел мокрый снег, который затруднял управление авто.
Сейчас по данным фактам СК проводит проверки, обстоятельства произошедших аварий устанавливаются.
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Сейчас по данным фактам СК проводит проверки, обстоятельства произошедших аварий устанавливаются.
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