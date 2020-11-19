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Смерть Романа Бондаренко: Генпрокуратура возбудила дело против врача БСМП

19.11.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника минской Больницы скорой помощи, который подозревается в разглашении врачебной тайны, сообщили в ведомстве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, врач умышленно и без служебной необходимости сообщил представителю интернет-ресурса Tut.by результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко, который умер в больнице после того, как был привезен туда из Центрального РУВД Минска.

"Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", – сказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что подобные действия подозреваемых повлекли тяжкие последствия – повысили напряженность в обществе, создали атмосферу недоверия к компетентным органам, а также побудили граждан к агрессии.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны.

Что произошло на "Площади перемен"

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами.

При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

Сначала проведением проверки по данному факту занимался Следственный комитет, затем генпрокурор принял решение о том, что ее продолжит надзорное ведомство.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве полагают, что медик предоставил СМИ неверную информацию о результатах медосвидетельствования Бондаренко.
 
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