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Смерть Романа Бондаренко: Генпрокуратура возбудила дело против врача БСМП
19.11.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника минской Больницы скорой помощи, который подозревается в разглашении врачебной тайны, сообщили в ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, врач умышленно и без служебной необходимости сообщил представителю интернет-ресурса Tut.by результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко, который умер в больнице после того, как был привезен туда из Центрального РУВД Минска.
"Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", – сказали в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что подобные действия подозреваемых повлекли тяжкие последствия – повысили напряженность в обществе, создали атмосферу недоверия к компетентным органам, а также побудили граждан к агрессии.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны.
Что произошло на "Площади перемен"
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен")
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами.
При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.
Сначала проведением проверки по данному факту занимался Следственный комитет, затем генпрокурор
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В ведомстве полагают, что медик предоставил СМИ неверную информацию о результатах медосвидетельствования Бондаренко.
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