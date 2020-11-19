В милиции пока нет документов на розыск бойца Кудина, не явившегося в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,19 ноя - Sputnik. Документов об объявлении в розыск спортсмена Алексея Кудина, суд над которым должен был начаться сегодня в Молодечно, в местной милиции пока нет, сообщили в РУВД Молодечненского района.

"Пока у нас нет документов, как только поступят - начнем мероприятия по розыску", - сообщили Sputnik в четверг в Молодечненском РУВД Минской области.

Когда обвиняемый сегодня к назначенному времени не явился на начало процесса, судья вынес постановление доставить Кудина в судебное заседание, рассказали в РУВД.

"Сотрудники милиции прибыли к нему по месту жительства, жена спортсмена сказала, что Кудин утором отравился в суд и больше она его не видела. Пока документов о том, что он объявлен в розыск, у нас нет", - рассказали в РУВД.

Кудина должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Алексей Кудин 10 августа находился на Центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. В этот же день спортсмен был задержан неподалеку от места событий. По решению суда, он отбывал арест с Жодино. Однако, как утверждает сам Кудин, участие в протестах он не принимал.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. По информации СМИ, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).

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