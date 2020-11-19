|
"Беларуськалий" за стачку уволил уже 49 работников
20.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. За прогулы с ОАО "Беларуськалий" к настоящему времени уволено 49 работников, присоединившихся к стачке, сообщила в четверг пресс-служба солигорского предприятия.
© Photo : официальный сайт "Беларуськалия"
На ОАО отметили, что отказ от труда в связи со стачкой противоречит законодательству и не относится к уважительным причинам неявки на работу.
"В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников, в отношении остальных отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения", – сказали на "Беларуськалии".
Там также пояснили, что некоторые лица до сих пор продолжают агитировать шахтеров вступать в стачком, а порядок объявления и проведения забастовки на предприятии не соблюдается.
Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной увольнения данных работников на крупнейшем солигорском предприятии назвали прогулы из-за неявки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)