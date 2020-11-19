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"Беларуськалий" за стачку уволил уже 49 работников

20.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. За прогулы с ОАО "Беларуськалий" к настоящему времени уволено 49 работников, присоединившихся к стачке, сообщила в четверг пресс-служба солигорского предприятия.

© Photo : официальный сайт "Беларуськалия"
Протестующего шахтера "Беларуськалия" подняли из шахты на поверхность

На ОАО отметили, что отказ от труда в связи со стачкой противоречит законодательству и не относится к уважительным причинам неявки на работу.

"В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников, в отношении остальных отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения", – сказали на "Беларуськалии".

Там также пояснили, что некоторые лица до сих пор продолжают агитировать шахтеров вступать в стачком, а порядок объявления и проведения забастовки на предприятии не соблюдается.

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы. Их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. 21 сентября возле предприятия прошло несанкционированное массовое мероприятие, были задержаны 22 человека. Трое шахтеров отказывались выходить на поверхность в знак протеста против происходящего в стране.

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Теги: Минск
 
 
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Причиной увольнения данных работников на крупнейшем солигорском предприятии назвали прогулы из-за неявки.
 
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