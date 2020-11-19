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В Бразилии умер пациент, который провел в больнице 51 год

20.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Бразилец Паулу Энрике Мачаду, проживший 51 год в больнице Университета Сан-Паулу, скончался в медучреждении, сообщил портал G1.

© AFP 2020 / Frederick M. Brown
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Мачаду появился на свет в 1967 году, его мать скончалась при родах. Ребенок в двухлетнем возрасте попал в больницу из-за полиомиелита, который в итоге привел к поражению его нервной системы и параличу.

Мужчина, несмотря на последствия болезни, не унывал – он окончил среднюю школу при больнице, увлекался кино, мультфильмами и играми, вел страницы в социальных сетях. Он даже создал анимационный фильм, в котором была показана жизнь ребенка-инвалида и его друзей.

Мачаду стал местной знаменитостью, он мотивировал людей бороться с тяжелыми заболеваниями, бразильские СМИ неоднократно делали о нем репортажи.

 
Теги: Минск
 
 
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Паулу Мачаду был бразильской знаменитостью, он мотивировал людей бороться с тяжелыми заболеваниями.
 
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