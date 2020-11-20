В Гродно взорвали машину сотрудника милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следователи устанавливают причастных к повреждению автомобиля сотрудника милиции в Гродно, сообщили в Следственном комитете (СК) Беларуси.

В ночь на пятницу, 20 ноября, в милицию поступило сообщение о происшествии в одном из гродненских дворов: местные жители сообщили громком хлопке, предположительно, взрыве. На место выбывала следственно-оперативная группа.

"Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства", - проинформировали в СК.

В результате были повреждены также три стоящих рядом авто.

Мужчина, которому принадлежит иномарка, пояснил, что он служит в милиции. Ранее, по его словам, подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов.



Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз, допросили потерпевших и свидетелей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются", - заявили в СК.