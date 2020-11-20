ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно взорвали машину сотрудника милиции

20.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следователи устанавливают причастных к повреждению автомобиля сотрудника милиции в Гродно, сообщили в Следственном комитете (СК) Беларуси.

YouTube / МВД Беларуси
РУВД в Минске забросали коктейлями Молотова

В ночь на пятницу, 20 ноября, в милицию поступило сообщение о происшествии в одном из гродненских дворов: местные жители сообщили громком хлопке, предположительно, взрыве. На место выбывала следственно-оперативная группа.

"Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства", - проинформировали в СК.

В результате были повреждены также три стоящих рядом авто.

Мужчина, которому принадлежит иномарка, пояснил, что он служит в милиции. Ранее, по его словам, подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз, допросили потерпевших и свидетелей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются", - заявили в СК.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные сотрудника гродненской милиции были размещены в "черном списке" и опубликованы в Telegram-канале.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Беларуськалий" за стачку уволил уже 49 работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика