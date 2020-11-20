Смерть Романа Бондаренко: планируется допрос журналистки Екатерины Борисевич

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы намерены провести сегодня следственные действия в отношении белорусской журналистки Екатерины Борисевич, которая является фигурантом уголовного дела о разглашении врачебной тайны.

Речь идет гибели минчанина Романа Бондаренко.

В минувший четверг Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача, который подозревается в том, что сообщил интернет-ресурсу (TUT.BY) сведения о результатах медицинского освидетельствования погибшего минчанина. В деле есть два подозреваемых: доктор и сотрудница портала TUT.BY Екатерина Борисевич. Вчера они были задержаны.

"Меня уведомили о том, что сегодня в первой половине дня с моей клиенткой будут проведены следственные действия. Что это будет - допрос или иные следственные действия, пока сказать не могу", - сообщил агентству Sputnik адвокат Борисевич Максим Конон.

По его словам, он также не имеет информации о том, где находилась журналистка.

"Я сегодня встречусь с ней и выясню, в каком СИЗО она провела эту ночь", - сказал адвокат, отвечая на вопрос том, правда ли, что Борисевич вчера вечером была оставлена в СИЗО КГБ.

Адвокат также не уточнил, под эгидой кого правоохранительного органа ведется предварительное расследование.

"Я не знаю еще, кто будут проводить следственные действия", - сказал он.

В свою очередь коллеги Борисевич рассказали Sputnik, что она в минувший четверг вечером была задержана и доставлена в СИЗО КБГ.

"По нашим данным, сегодня в ее должны допросить", - сказал собеседник агентства.

Дело за разглашение врачебной тайны

Как ранее сообщалось, генпрокуратура возбудила уголовное дело за разглашение врачебной тайны о результатах медосвидетельствования погибшего 31-летнего жителя столицы Романа Бондаренко.

В генпрокуратуре отметили, что "подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY)". Информацию, которая появилась на портале, готовила его сотрудник Екатерина Борисевич, которую задержали 19 ноября вечером.

В сообщении генеральной прокуратуры говорится, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Екатерина Борисевич - известный белорусский журналист, которая пишет на криминальную и социальную тематику, в разные годы входила в журналистские пулы Генеральной прокуратуры Беларуси, МВД РБ, Следственного комитета.

Что произошло на "площади Перемен"

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами.

При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

По информации ведомства, врач умышленно и без служебной необходимости сообщил представителю интернет-ресурса TUT.BY результаты медосвидетельствования Бондаренко, тем самым "разгласив врачебную тайну и предоставив неверную информацию".

Сначала проведением проверки по данному факту занимался Следственный комитет, затем генпрокурор принял решение о том, что ее продолжит надзорное ведомство.