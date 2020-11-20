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Смерть Романа Бондаренко: планируется допрос журналистки Екатерины Борисевич
20.11.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы намерены провести сегодня следственные действия в отношении белорусской журналистки Екатерины Борисевич, которая является фигурантом уголовного дела о разглашении врачебной тайны.
Речь идет гибели минчанина Романа Бондаренко.
© Sputnik / Виктор Толочко
В минувший четверг Генпрокуратура
"Меня уведомили о том, что сегодня в первой половине дня с моей клиенткой будут проведены следственные действия. Что это будет - допрос или иные следственные действия, пока сказать не могу", - сообщил агентству Sputnik адвокат Борисевич Максим Конон.
По его словам, он также не имеет информации о том, где находилась журналистка.
"Я сегодня встречусь с ней и выясню, в каком СИЗО она провела эту ночь", - сказал адвокат, отвечая на вопрос том, правда ли, что Борисевич вчера вечером была оставлена в СИЗО КГБ.
Адвокат также не уточнил, под эгидой кого правоохранительного органа ведется предварительное расследование.
"Я не знаю еще, кто будут проводить следственные действия", - сказал он.
В свою очередь коллеги Борисевич рассказали Sputnik, что она в минувший четверг вечером была задержана и доставлена в СИЗО КБГ.
"По нашим данным, сегодня в ее должны допросить", - сказал собеседник агентства.
Дело за разглашение врачебной тайны
Как ранее сообщалось, генпрокуратура возбудила уголовное дело за разглашение врачебной тайны о результатах медосвидетельствования погибшего 31-летнего жителя столицы Романа Бондаренко.
В генпрокуратуре отметили, что "подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY)". Информацию, которая появилась на портале, готовила его сотрудник Екатерина Борисевич, которую задержали 19 ноября вечером.
В сообщении генеральной прокуратуры говорится, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".
Екатерина Борисевич - известный белорусский журналист, которая пишет на криминальную и социальную тематику, в разные годы входила в журналистские пулы Генеральной прокуратуры Беларуси, МВД РБ, Следственного комитета.
Что произошло на "площади Перемен"
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен")
© Sputnik / Виктор Толочко
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами.
При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.
По информации ведомства, врач умышленно и без служебной необходимости сообщил представителю интернет-ресурса TUT.BY результаты медосвидетельствования Бондаренко, тем самым "разгласив врачебную тайну и предоставив неверную информацию".
Сначала проведением проверки по данному факту занимался Следственный комитет, затем генпрокурор
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По данным адвоката задержанной, сегодня правоохранительные органы должны провести следственные действия.
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