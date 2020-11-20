Грузовик протаранил похоронную процессию в Китае – девять человек погибли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Девять человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на траурную процессию в Китае, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление транспорта министерства общественной безопасности КНР.

Несчастный случай произошел накануне в городе Синьян (провинция Хэнань): грузовик врезался в людей, участвовавших в траурной процессии. Жертвами стали девять человек, еще четыре получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причина аварии устанавливается.