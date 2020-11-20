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Грузовик протаранил похоронную процессию в Китае – девять человек погибли
20.11.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Девять человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на траурную процессию в Китае, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление транспорта министерства общественной безопасности КНР.
Несчастный случай произошел накануне в городе Синьян (провинция Хэнань): грузовик врезался в людей, участвовавших в траурной процессии. Жертвами стали девять человек, еще четыре получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причина аварии устанавливается.
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Следователи работают на месте происшествия, о причинах трагедии пока не сообщается.
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