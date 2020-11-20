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Пожар произошел на территории "Великого камня"

20.11.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. На территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" горел склад, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС.

© Photo : Facebook / Дмитрий Мрочек
Сгорела дача академика Мрочека

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в пятницу. Спасатели, прибыв на место, установили, что горело складское здание. В результате происшествия огонь уничтожил котел, около 300 литров масла и пластиковую емкость для его хранения, повредил сэндвич-панели на площади 35 квадратных метров и имущество в складском помещении.

Причина возгорания устанавливается.

"Великий камень" - китайско-белорусский индустриальный парк, который является особой экономической зоной со специальным правовым режимом. Он расположен в 25 километрах от белорусской столицы. На данный момент в парке зарегистрированы резиденты из 14 стран.

Основные направления работы у "Великого камня" – электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов электронных данных, фармацевтика, новые материалы, электроника и телекоммуникации, машиностроение, биотехнологии и логистика.

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Теги: Минск
 
 
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Причину возгорания склада, расположенного в китайско-белорусском индустриальном парке, выясняют эксперты.
 
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