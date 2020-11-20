Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун задержан в Солигорске (Минская область) сотрудниками правоохранительных органов, данную информацию подтвердили в Солигорском РУВД.

Бокун является одним из самых известных мятежных белорусских шахтеров, он возглавлял стачечный комитет, его несколько раз судили за проведение несанкционированных мероприятий. Кроме этого, Бокун был ответчиком в суде, где впервые в Беларуси рассматривалось уголовное дело о забастовке.

"Его задерживали сегодня утром в рамках административного процесса", – сообщили Sputnik в пятницу в РУВД Солигорского района.

Там отказались сообщить иные обстоятельства по данному факту, пояснив, что "идет административный процесс, во время которого происходят задержания".

Аресты и увольнения на "Беларуськалии"

После состоявшихся 9 августа президентских выборов Бокун несколько раз приговаривался судом к административным арестам за проведение несанкционированных мероприятий.

В настоящее время, по данным стачкома, административный арест отбывают около 20 активистов стачечного движения на "Беларуськалии".

По данным администрации предприятия, было уволено 49 работников . В компании заявили, что "отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу, а единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул".

Первый суд о забастовке

Ранее стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявлял бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда , который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа.

Это был первый в Беларуси суд, на котором рассматривалось уголовное дело о проведении забастовки. Ответчиком был Бокун, но он на суде не присутствовал - отбывал первые 15 суток ареста. Тогда на суде была оглашена информация, что руководство предприятия уволило его с работы.

Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы, и их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. Суд в Солигорске назначил административный арест ряду представителей стачкома.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

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