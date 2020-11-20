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Милиция подтвердила факт задержания лидера стачкома "Беларуськалия" Бокуна
20.11.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун задержан в Солигорске (Минская область) сотрудниками правоохранительных органов, данную информацию подтвердили в Солигорском РУВД.
© Photo : официальный сайт "Беларуськалия"
Бокун является одним из самых известных мятежных белорусских шахтеров, он возглавлял стачечный комитет, его несколько раз судили за проведение несанкционированных мероприятий. Кроме этого, Бокун был ответчиком в суде, где впервые в Беларуси рассматривалось уголовное дело о забастовке.
"Его задерживали сегодня утром в рамках административного процесса", – сообщили Sputnik в пятницу в РУВД Солигорского района.
Там отказались сообщить иные обстоятельства по данному факту, пояснив, что "идет административный процесс, во время которого происходят задержания".
Аресты и увольнения на "Беларуськалии"
После состоявшихся 9 августа президентских выборов Бокун несколько раз приговаривался судом к административным арестам за проведение несанкционированных мероприятий.
В настоящее время, по данным стачкома, административный арест отбывают около 20 активистов стачечного движения на "Беларуськалии".
По данным администрации предприятия, было
Первый суд о забастовке
Ранее стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявлял бессрочную забастовку в знак протеста против
© Sputnik / Илья Питалев
Это был первый в Беларуси суд, на котором рассматривалось уголовное дело о проведении забастовки. Ответчиком был Бокун, но он на суде не присутствовал - отбывал первые 15 суток ареста. Тогда на суде была оглашена информация, что руководство предприятия уволило его с работы.
Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы, и их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. Суд в Солигорске назначил административный арест ряду представителей стачкома.
ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".
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Оппозиционно настроенный шахтер уже несколько раз по решению суда отбывал сутки административного ареста.
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