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Подростковая преступность за 10 лет снизилась в четыре раза - МВД

20.11.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Подростковая преступность в Беларуси снизилась за десять лет в четыре раза, основным видом правонарушений остаются кражи, сообщает агентство “Минск-Новости" со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Василия Демидовича.

Если десять лет назад к ответственности за совершение правонарушений привлекалось 5,5 тысячи подростков, то сейчас - около 1,5 тысячи.

"Практически в два раза уменьшилось количество несовершеннолетних, привлекаемых к административной ответственности", - рассказали в МВД.

Также в министерстве зафиксировали снижение уровня детской преступности – на 20%.

Изменились и сами правонарушения. Теперь подростков-нарушителей закона в общественных местах задерживают меньше, а вот в интернете – больше. Тем не менее, от всех правонарушений с участием детей и подростков половину – 40-50% – по-прежнему составляют кражи.

А вот правонарушений в отношении детей и подростков остается прежнее количество. Каждый год органы внутренних дел фиксируют порядка семи тысяч несовершеннолетних потерпевшими от противоправных действий.

Фактов насилия в отношении детей тоже не становится меньше, основное число таких преступлений происходит в быту.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с тем число правонарушений в отношении детей и подростков остается прежним, в основном они имеют бытовой характер.
 
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