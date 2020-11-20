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Подростковая преступность за 10 лет снизилась в четыре раза - МВД
20.11.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Подростковая преступность в Беларуси снизилась за десять лет в четыре раза, основным видом правонарушений остаются кражи, сообщает агентство “Минск-Новости" со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Василия Демидовича.
Если десять лет назад к ответственности за совершение правонарушений привлекалось 5,5 тысячи подростков, то сейчас - около 1,5 тысячи.
"Практически в два раза уменьшилось количество несовершеннолетних, привлекаемых к административной ответственности", - рассказали в МВД.
Также в министерстве зафиксировали снижение уровня детской преступности – на 20%.
Изменились и сами правонарушения. Теперь подростков-нарушителей закона в общественных местах задерживают меньше, а вот в интернете – больше. Тем не менее, от всех правонарушений с участием детей и подростков половину – 40-50% – по-прежнему составляют кражи.
А вот правонарушений в отношении детей и подростков остается прежнее количество. Каждый год органы внутренних дел фиксируют порядка семи тысяч несовершеннолетних потерпевшими от противоправных действий.
Фактов насилия в отношении детей тоже не становится меньше, основное число таких преступлений происходит в быту.
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Вместе с тем число правонарушений в отношении детей и подростков остается прежним, в основном они имеют бытовой характер.
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