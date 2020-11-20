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На сигналы не реагировала. В Рогачеве устанавливают личность попавшей под поезд женщины

20.11.2020 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве под поезд попала женщина — она в тяжелом состоянии в больнице. Подробности сообщили в МВД.


Происшествие случилось вечером 19 ноября между станциями Старосельский и Рогачев. Пострадавшая переходила пути возле гаражного кооператива «Ось» и на звуковые и световые сигналы локомотива не реагировала. С многочисленными травмами женщина доставлена в больницу.

В МВД напомнили, что с начала года на железной дороге страны произошло 89 несчастных случаев, в результате которых погибли 58 человек, еще 31 пострадал.

В настоящий момент следователями устанавливается личность пострадавшей. Ее приметы: на вид 50−55 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые. Была одета в камуфляжную куртку, белую шапку и полимерные фиолетовые полуботинки.


Если вы располагаете информацией о личности женщины, сообщите по телефону 8 02339 2−10−35 или обратитесь в ближайшее отделение милиции.

 
 
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Пострадавшая переходила пути возле гаражного кооператива «Ось» и на звуковые и световые сигналы локомотива не реагировала
 
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