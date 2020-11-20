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В Гродненской области за минувшие сутки при пожарах погибли четыре человека

20.11.2020 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области за минувшие сутки при пожарах погибли четыре человека. В Гродно погибла пенсионерка, в Щучинском — супруги-пенсионеры, в Волковысском районе — пожилая женщина. Сейчас по данным фактам проверку проводит Следственный комитет, сообщает МЧС.


Пожар в Шучинском районе. Фото: grodno.mchs.gov.by

Пожар в областном центре произошел вечером 19 ноября в квартире по улице Домбровского. Запах гари почувствовали соседи и вызвали спасателей. Они обнаружили, что из окна квартиры идет дым, в подъезде на лестничной клетке — запах гари.

Спасатели потушили пожар, а в одной из комнат на диване обнаружили в бессознательном состоянии 72-летнюю хозяйку квартиры. Ее вынесли на на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Проведенные реанимационные мероприятия не дали результата, медики констатировали смерть женщины.

Возгорание было ликвидировано подручными средствами, была повреждена кастрюля. Причина происшедшего устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов — подгорание пищи на оставленной без присмотра газовой плите.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Ночью с 19 на 20 ноября пожар произошел в одном из домов в деревне Великое Село Щучинского района. Здесь загорелась крыша деревянного жилого дома. На полу в комнате у кровати без признаков жизни были обнаружены 77-летняя хозяйка дома и ее 76-летний муж.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждено имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или поджог.

Днем 19 ноября пожар также произошел и в деревне Бердики Волковысского района.

Проезжавший мимо одного из домов местный житель обратил внимание на приоткрытую дверь в жилище, откуда шел дым.

Мужчина зашел внутрь и увидел тлеющую кровать, а на полу в комнате без признаков жизни обнаружил 62-летнюю хозяйку. Он вызвал медиков и сообщил в милицию. Вместе с соседями они вынесли тлеющую кровать и залили ее водой.


Пожар в Волковысском районе. Фото: grodno.mchs.gov.by

В результате пожара уничтожена кровать и постельные принадлежности, поврежден пол, закопчены стены и потолок в жилой комнате.

Подразделения МЧС не привлекались. Причины и обстоятельства пожаров выясняют сотрудники Следственного комитета.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области за минувшие сутки при пожарах погибли четыре человека. В Гродно погибла пенсионерка, в Щучинском - супруги-пенсионеры, в Волковысском районе -...
 
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