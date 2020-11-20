Титулованного белорусского спортсмена Кудина ищут вторые сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Местонахождение именитого белорусского спортсмена Алексея Кудина, который в минувший четверг не явился в суд, до сих пор не установлено, сообщила Sputnik в пятницу его адвокат Марина Крумкач.

Спортсмену предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам милиции, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Вчера Кудин должен был прийти в суд, после того как он не явился на заседание, его объявили в розыск.

"Пока у нас нет информации о том, где находится Алексей. Знаем, что он объявлен в розыск. Если в ближайшее время его местонахождение не установят, будем обращаться в правоохранительные органы ", - сказала адвокат Марина Крумкач.

Ссылаясь на слова жены спортсмена, адвокат сообщила, что вчера в 9:00 он вышел из дома, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился.

Адвокат отметила, что у нее нет никаких версий о том, где может находиться ее подзащитный.

Кудина должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Алексей Кудин 10 августа находился на Центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. В этот же день спортсмен был задержан неподалеку от места событий. По решению суда, он отбывал арест с Жодино. Однако, как утверждает сам Кудин, участие в протестах он не принимал.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. По информации СМИ, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).

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